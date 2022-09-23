Pendik'te seyir halindeyken yanan araçta hasar oluştu - Son Dakika
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Pendik'te seyir halindeyken yanan araçta hasar oluştu

23.09.2022 16:40

İstanbul Pendik'te seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Pendik'te seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolu Pendik mevkisinde Kadıköy istikametine seyir halindeki Enginşah Gültekin'in kullandığı 77 AAB 957 plakalı hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı.

Aracını emniyet şeridine çekerek durduran Gültekin, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Kadıköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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Kaynak: AA

Tragger, İtfaiye, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te seyir halindeyken yanan araçta hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te seyir halindeyken yanan araçta hasar oluştu - Son Dakika
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