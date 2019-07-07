İSTANBUL- PENDİK'TE TRAFİK MAGANDALARI YOL KESİP HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA BÖYLE SALDIRDI
1 saat önce
PENDİK'TE TRAFİK MAGANDALARI YOL KESİP HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA BÖYLE SALDIRDI (2) (Aktüel)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:06 Kaynak: DHA
İSTANBUL- PENDİK'TE TRAFİK MAGANDALARI YOL KESİP HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA BÖYLE SALDIRDI (2) (Aktüel
)
(Tür: İstanbul
)
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