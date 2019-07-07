Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- PENDİK'TE TRAFİK MAGANDALARI YOL KESİP HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA BÖYLE SALDIRDI
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL- PENDİK'TE TRAFİK MAGANDALARI YOL KESİP HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA BÖYLE SALDIRDI

1 saat önce

PENDİK'TE TRAFİK MAGANDALARI YOL KESİP HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA BÖYLE SALDIRDI (2) (Aktüel)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- PENDİK'TE TRAFİK MAGANDALARI YOL KESİP HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA BÖYLE SALDIRDI (2) (Aktüel)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- PENDİK'TE TRAFİK MAGANDALARI YOL KESİP HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA BÖYLE SALDIRDI
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:06 Kaynak: DHA
İstanbul, Aktüel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt! Hamile kadının aracına saldıran trafik magandalarının kimliği ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 22:21:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- PENDİK'TE TRAFİK MAGANDALARI YOL KESİP HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA BÖYLE SALDIRDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]