İSTANBUL-PENDİK'TE YAKIT ALMAK İÇİN TERS YÖNE GİRDİ KAZA YAPTI - Son Dakika
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İSTANBUL-PENDİK'TE YAKIT ALMAK İÇİN TERS YÖNE GİRDİ KAZA YAPTI

03.06.2022 13:17
İSTANBUL-PENDİK'TE YAKIT ALMAK İÇİN TERS YÖNE GİRDİ KAZA YAPTI

PENDİK'te akaryakıt istasyonundan yakıt almak için ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

PENDİK'te akaryakıt istasyonundan yakıt almak için ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Fevzi çakmak Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 ECY 729 plakalı otomobiliyle, akaryakıt istasyonundan yakıt almak için ters yöne giren sürücü Ali Cafer Ekşi, kendi istikametinde ilerleyen 34 KMB 51 plakalı Baki Aydın yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Baki Aydın'ı ambulansa hastaneye kaldırdı. Aydın'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.   Eşi ve çocuğuyla araçta bulunan Ali Cafer Ekşi, " Benzin istasyonuna girmek için tersten geldim. Benim hatam. Bende bir şey yok. Çocukta da bir şey yok" dedi.

Görüntü dökümü:

------------------------------Yaralının ambulansa alınması -Kazaya karışan araçtan görüntü -Ekiplerin çalışması -Aracıyla ters yöne giren Ali Cafer Ekşi röp

-Genel ve detaylar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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