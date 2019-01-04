İstanbul Pendık'te Yanan Gemide Soğutma Çalışmaları Havadan Görüntülendi 1
1 saat önce
İstanbul PENDIK'TE YANAN GEMİDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (ek)(Tür: İstanbul)
İstanbul
PENDIK'TE YANAN GEMİDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (ek)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:02 Kaynak: DHA
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