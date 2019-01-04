Son Dakika Haberleri: İstanbul Pendık'te Yanan Gemide Soğutma Çalışmaları Havadan Görüntülendi 2

İstanbul Pendık'te Yanan Gemide Soğutma Çalışmaları Havadan Görüntülendi 2

1 saat önce

İstanbul PENDIK'TE YANAN GEMİDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (ek)(Tür: İstanbul)

İstanbul Pendık'te Yanan Gemide Soğutma Çalışmaları Havadan Görüntülendi 2, System.String[]
İstanbul PENDIK'TE YANAN GEMİDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (ek)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:40 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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