Son Dakika Haberleri: İstanbul- Pendik'te Yanan Geminin Havadan Görüntüleri

İstanbul- Pendik'te Yanan Geminin Havadan Görüntüleri

41 dakika önce

İstanbul- PENDİK'TE YANAN GEMİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul- PENDİK'TE YANAN GEMİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:46 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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