İstanbul- Pendik'te Yanan Geminin Havadan Görüntüleri
41 dakika önce
İstanbul- PENDİK'TE YANAN GEMİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (ek görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul- PENDİK'TE YANAN GEMİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:46 Kaynak: DHA
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