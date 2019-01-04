İstanbul - Pendik'te Yanan Geminin Personeli Sağlık Kontrolünden Geçirildi
2 saat önce
Pendik açıklarında yanan geminin personeli sağlık kontrolünden geçirildiPendik açıklarında yanan Togo bayraklı "Mark" adlı yük gemisinin kurtarılan 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4'ü Hintli 15 personeli sağlık kontrolünden geçirildi.
Pendik
açıklarında yanan geminin personeli sağlık kontrolünden geçirildi
Pendik açıklarında yanan Togo
bayraklı "Mark" adlı yük gemisinin kurtarılan 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4'ü Hintli 15 personeli sağlık kontrolünden geçirildi. Kartal
Eğitim ve Araştırma hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen personel ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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-Sağlık kontrolünden geçirilenler
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:21 Kaynak: DHA
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