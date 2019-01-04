Son Dakika Haberleri: İstanbul - Pendik'te Yanan Geminin Personeli Sağlık Kontrolünden Geçirildi

İstanbul - Pendik'te Yanan Geminin Personeli Sağlık Kontrolünden Geçirildi

2 saat önce

Pendik açıklarında yanan geminin personeli sağlık kontrolünden geçirildiPendik açıklarında yanan Togo bayraklı "Mark" adlı yük gemisinin kurtarılan 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4'ü Hintli 15 personeli sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul - Pendik'te Yanan Geminin Personeli Sağlık Kontrolünden Geçirildi, System.String[]


Pendik açıklarında yanan geminin personeli sağlık kontrolünden geçirildi

Pendik açıklarında yanan Togo bayraklı "Mark" adlı yük gemisinin kurtarılan 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4'ü Hintli 15 personeli sağlık kontrolünden geçirildi. Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen personel ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Sağlık kontrolünden geçirilenler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:21 Kaynak: DHA

Togo, Pendik, Güncel
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