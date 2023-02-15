İstanbul Pendik'teki Şahkulu Sultan Vakfı'na Silahlı Saldırı... 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İstanbul Pendik'teki Şahkulu Sultan Vakfı'na Silahlı Saldırı... 1 Kişi Yaralandı

15.02.2023 17:21
İstanbul Pendik'teki Şahkulu Sultan Vakfı'na Silahlı Saldırı... 1 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, afetzedeler için yardım toplayan Şahkulu Sultan Vakfı'nın İstanbul Pendik şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Yardımların tır

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, afetzedeler için yardım toplayan Şahkulu Sultan Vakfı'nın İstanbul Pendik şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi ayağından yaralandı.

GASP İDDİASI

Şahkulu Sultan Dergahı'na yapılan saldırının depremzedeler için toplanan yardımların yüklendiği tırın gasp edilme girişimi sırasında meydana geldiği iddia edildi.

"TIRA EL KOYMAK İSTEMİŞLER"

Şahkulu Sultan Dergahı Başkanı Beyzade Özkahraman, saldırıyla ilgili olarak, "Bizim Pendik şubemiz var. Depremzedeler için çok miktarda bağış topladı. Şahkulu'nda toplanan bağışlarla birlikte tırlarla Anadolu'ya sevk edildi. Çok büyük çaba gösterdik depremde. Tırlardan birine el koymak istemişler. Gasp gibi bir durum olduğunu anladık. Çocuklar da vermemek için direnmiş. O direnme sırasında ateş edilmiş. Arkadaşlarımızdan biri yaralanmış. Olay gasp gibi görünüyor" açıklamasını yaptı.

HDP'Lİ VEKİLDE PAYLAŞIM YAPTI

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Kenanoğlu paylaşımında, "Şahkulu Sultan Vakfı Pendik Şubesi'ne silahlı saldırı…" dedi.

Kaynak: ANKA
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Kahramanmaraş, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Pendik'teki Şahkulu Sultan Vakfı'na Silahlı Saldırı... 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Pendik'teki Şahkulu Sultan Vakfı'na Silahlı Saldırı... 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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