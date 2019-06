İSTANBUL Perakendede dijital dönüşüm start-up'larla olacak

Perakendede dijital dönüşüm start-up'larla olacakSinem ERYILMAZ ' Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL,(DHA) ' Perakendede dönüşümü sağlamak ve tüketicilerin beklentilerini karşılamak için start-up'lar önemli bir rol oynuyor.

Sinem ERYILMAZ ' Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL,(DHA) ' Perakendede dönüşümü sağlamak ve tüketicilerin beklentilerini karşılamak için start-up'lar önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda MediaMarkt Start-up Challenge ile fikirlerini yarıştıran girişimciler ödüllendirildi.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'MediaMarkt Start-up Challenge 19' projesinin kazananları belli oldu. Yarışmada perakende dünyasında inovatif değişikliklerle fark yaratan ve dönüştüren uygulamaları hayata geçirmek amaçlanıyor.

Yarışmada Bagaj isimli proje birinci oldu. Proje, bir kişisel eşyayı fiziksel olarak, şehir merkezi, AVM, plaj, konser salonu gibi belirlenen mekanlarda güvenli olarak saklamaya yarayan bir mobil uygulama olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda Bagaj, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Retailtech Hub Programı'na katılmanın yanı sıra; girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi'nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play'in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak.

İkinci olan Poltio ise müşteri davranışlarını analiz edebilen ve buna göre hedefleme yapan bir data platformu. Poltio, MediaMarkt ve Tekzen'in Türkiye'deki mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve Kategori Mağazacılığı Derneği'ne çözümlerini sunma hakkı elde edecekken; Yunanistan'dan katılan ve üçüncü olan Pegneon projesi ise oyun yöntemi ile çalışan eğitimleri hazırlıyor. Pegneon, yine MediaMarkt ve Tekzen'in Türkiye'deki mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak. Ayrıca her üç proje, 1 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek Perakende Teknolojileri Konferansı'nda çözümünü tanıtabilecek.

AMAÇ, TÜKETİCİNİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK

Bu yıl uluslar arası bir boyut kazanan yarışma hakkında açıklamada bulunan MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, 'Perakendeciler olarak start-up'larla iş birliği yaparak şu an belki bizim bile haberimiz olmayan bazı konularda kendimizi geliştirmemiz lazım ki tüketicilerin beklentilerini olabildiğince iyi karşılayalım. Bu yoldan hareketle geçtiğimiz sene bu yarışmayı başlattık. Üzerimize düşen sorumluluklardan bir tanesi de perakende alanındaki girişimlerin yeşereceği ortamlar hazırlamak. Bunun için Avrupa'da bir platform kurduk. Türkiye'de de Almanya'dan sonra başlattık' ifadelerini kullandı.

PROJELER DİJİTALLEŞME ALANINDA

Start-up projelerinin hemen hemen hepsinin dijitalleşme alanında geldiğini vurgulayan Yenal Gökyıldırım, 'Dijitalleşmenin tetiklendiği noktalara bakarsak daha çok genç, yaratıcı, eğitimli nüfustan oluşuyor. Start-up'ların da doğasında bu var. Oldukça genç nüfusun kurduğu oluşumlar. Buradaki arkadaşlarımız da bizim çok da ötemizde dijital araçları kullanabiliyorlar. O kadar farklı çözümler getiriyorlar ki, bizim daha önce 3-5 günde yaptığımız işi onlar neredeyse dakikalara indirebiliyorlar. Bu da bizim verimliliği arttırmamıza fayda sağlıyor. Perakendede en kritik noktalardan bir tanesi verimlilik. Verimliliği arttırmak için de teknoloji ve dijitalleşme lazım' diye açıklamada bulundu.

'GİRİŞİMLERİN TERCİH ETTİĞİ BİR ORGANİZASYON OLACAK'

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Tekzen CEO'su Murat Gigin ise, 'Türkiye'deki girişim ekosisteminin ve genç girişimcilerin desteklenmesi yanı sıra ortaya ticari bir değer çıkmasına da katkı sunmak için buradayız' dedi.

Murat Gigin Türkiye'nin bir yazılım ve inovasyon üssü olması için Startup Challenge projesinin bir adres haline gelmesini istediklerini belirterek, 'Hem Tekfen hem Tekzen olarak bu projenin bir parçası olmaktan ve katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl uluslararası bir katılım oldu. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde sadece Türkiye'de değil tüm bölge için girişimlerin tercih ettiği bir organizasyon olacak' şeklinde konuştu.

