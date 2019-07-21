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İSTANBUL- PEŞ PEŞE 'BOĞAZ'DAN GEÇTİLER

1 saat önce

2 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti.

2 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Rus Donanmasına ait SB 739 Borda numaralı askeri römorkör ile Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 908 Borda numaralı mayın gemisi olan Vice Admiral Zakharin saat 08.00 sıralarında peş peşe Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İki Rus gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan askeri gemiler Karadeniz'e açıldı.
İSTANBUL- PEŞ PEŞE 'BOĞAZ'DAN GEÇTİLER
İstanbul Boğazı, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:06 Kaynak: DHA
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