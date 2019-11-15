Son Dakika Haberleri: "Istanbul Photo Awards 2019" fotoğrafları, 19 Kasım'da Tokyo'da sergilenecek
Son Dakika Güncel 'Istanbul Photo Awards 2019' fotoğrafları, 19 Kasım'da Tokyo'da sergilenecek - Son Dakika

"Istanbul Photo Awards 2019" fotoğrafları, 19 Kasım'da Tokyo'da sergilenecek

6 saat önce

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, 19 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, 19 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Aynı zamanda İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi başkanlık binası sergi salonu ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda devam eden sergi, Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla 19 Kasım'da enstitünün Tokyo merkezinde açılacak.

Sergide ziyaretçilere, Filistin'den Kuzey Kore'ye kadar dünya genelinde yaşanan siyasi olaylar, göç krizleri, doğal afetler ve çarpıcı hayat hikayelerinden oluşan bir seçki sunulacak.

AA üst düzey yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek serginin yıl sonuna kadar ziyarete açık olması planlanıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Hava Yolları (THY) resmi sponsorluğunda düzenlenen "Istanbul Photo Awards"a bu yıl 100'den fazla ülkeden foto muhabiri, yaklaşık 15 bin fotoğraf ile başvurdu.

Profesyonel fotoğrafçıların, haber ve spor dallarında tekil ve seri olmak üzere 4 kategoride yarışmaya katılabileceği "Istanbul Photo Awards 2020" başvuruları ise 31 Ocak 2020'ye kadar "www.istanbulphotoawards.com" adresinden yapılabilecek.

Projeyle ilgili geniş bilgi, "https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14211" ile "http://www.istanbulphotoawards.com/" adreslerinden edinilebilecek.

Kuzey Kore, Japonya, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:14 Kaynak: AA
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