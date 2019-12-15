"Istanbul Photo Awards 2019" sergisi 17 Aralık'ta BM Genel Merkezi'nde açılacak

NEW Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Istanbul Photo Awards 2019" uluslararası fotoğraf yarışmasında ödül alan fotoğraflar, 17 Aralık Salı günü New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde sergilenecek.

"Istanbul Photo Awards 2019"un ödül alan fotoğrafları, BM Genel Merkezi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek sergi ile sanatseverlerle buluşacak.

Ziyaretçiler sergide dünya kamuoyunda ses getiren olayların görsel özetini bulacak. Sergi 27 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Haber ve spor dallarında tekil ve seri fotoğraflar değerlendirilerek, ilk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 15 bin fotoğraf başvurusu yapıldı.

Yarışmada bu yıl "Yılın Fotoğrafı" ödülünü, Filistinli foto muhabiri Ahmad Gharabli'nin AFP için çektiği "İsrail-ABD-Filistin Çatışması" başlıklı fotoğraf kazandı.

Resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) üstlendiği yarışmada, 10 ülkeden 12 fotoğrafçıya ödül verildi.