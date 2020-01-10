"Istanbul Photo Awards 2019" sergisi Çorum'da açıldı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019'da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Çorum'da açıldı.

Çorum Belediyesince 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında AA ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve 66 fotoğraf bulunan sergi, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, serginin Çorum'da açılmasından dolayı AA'ya teşekkür ederek böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Serginin daha önce İstanbul, Ankara, Tokyo ve New York'ta açıldığını anımsatan Aşgın, "Bizim meşhur bir sözümüz var, 'Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz.' diye. İşte bugün bunu bir kez daha gördük. Uluslararası prestijli bu sergi, dünya şehirlerinin ardından dünyanın merkezinde, Çorum'da sergileniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AA'nın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümün de kutlayan Aşgın, "Milli Mücadele döneminde kurulan Anadolu Ajansımız, ilk günkü misyonu gibi şu anda da aynı misyon ve özveriyle görevine devam ediyor. Ajansımızın sesi, tıpkı Cumhurbaşkanımız gibi gür çıkıyor. Dünyadaki mazlumların, mağdurların sesini AA sayesinde duyuyoruz. Özveriyle görev yapan tüm AA çalışanlarına teşekkür ediyor, kuruluş yıl dönümleri kutluyorum." diye konuştu.

AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar da 2019 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türk Hava Yollarının (THY) resmi sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya 100'den fazla ülkeden foto muhabirlerinin yaklaşık 15 bin fotoğrafla başvurduğunu, haber ve spor alanlarında dört kategoride yapılan başvurular sonrasında uluslararası jürinin değerlendirmeleriyle 10 ülkeden 12 fotoğrafçıya ödül verildiğini belirtti.

Ödüllü fotoğrafların 80'den fazla ülkedeki foto muhabiri, basın kuruluşları ve üniversitelere dağıtılan fotoğraf albümünün yanı sıra Ankara, İstanbul, Tokyo ve New York'ta açılan sergide yer aldığını anlatan Sansar, Çorum'daki sergiyi ziyaret edeceklerin Filistin'den Kuzey Kore'ye kadar dünya genelinde yaşanan siyasi olaylar, göç krizleri, doğal afetler ve çarpıcı hayat hikayelerinden kareleri görebileceklerini söyledi.

Sansar, foto muhabirliği mesleğini desteklemek amacıyla düzenlenen yarışma için altıncı kez başvuru alınmaya başlandığını, "www.istanbulphotoawards.com" adresinden yapılan müracaatlar için son tarihin 31 Ocak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcıları Murat Çağrı Erdinç ve Tamer Orhan ile Aşgın, protokol üyeleri ve öğrenciler, sergiyi gezdi.