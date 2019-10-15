Son Dakika Haberleri: "Istanbul Photo Awards 2019"un ikinci sergisi İstanbul'da
Son Dakika Magazin 'Istanbul Photo Awards 2019'un ikinci sergisi İstanbul'da

"Istanbul Photo Awards 2019"un ikinci sergisi İstanbul'da

1 saat önce

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonunda bir ay süreyle gezilebilecek sergide, 2018 yılının önemli olaylarını içeren ödüllü fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonunda bir ay süreyle gezilebilecek sergide, 2018 yılının önemli olaylarını içeren ödüllü fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.


Yarışmada bu yıl "Yılın Fotoğrafı" ödülünü Filistinli foto muhabir Ahmad Gharabli'nin AFP için çektiği "İsrail-ABD-Filistin Çatışması" adlı fotoğraf kazandı.


Haber ve spor dallarında tekil ve seri fotoğraflar değerlendirilerek ilk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 15 bin fotoğraf başvuru yaptı.


Ödüllerin 10 farklı ülkeden 12 fotoğrafçıya verildiği yarışmanın resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) üstleniyor. Yarışmanın ikinci sergisi Beyoğlu Belediyesinin katkılarıyla yapılıyor.


Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.istanbulphotoawards.com web sayfasından ulaşılabiliyor.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:37 
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