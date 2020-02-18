"Istanbul Photo Awards 2020" başvuruları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Istanbul Photo Awards 2020' başvuruları sona erdi - Son Dakika

"Istanbul Photo Awards 2020" başvuruları sona erdi

7 saat önce

Anadolu Ajansının bu yıl altıncısını düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2020" başvuruları sona erdi.

Anadolu Ajansının bu yıl altıncısını düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2020" başvuruları sona erdi.

Her yıl 100'den fazla ülkeden fotoğrafçının katıldığı yarışmaya başvurular, 1 Kasım'da başlayarak 15 Şubat'ta sonlandı.

Basın kuruluşlarının yanı sıra önemli sayıda serbest haberciden de ilgi gören yarışmaya bu yıl, 10 binden fazla fotoğraf gönderildi.

Yılın en önemli haber ve spor fotoğraflarını belirlemek adına "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor" ve "Seri Spor" olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilen yarışmanın başvuruları arasında Paris'ten Sidney'e, Hong Kong'dan Suriye'ye kadar dünya genelinde yılın önemli olaylarından kareler yer aldı.

Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan yarışmanın uluslararası jürisi mart ayında Türkiye'de bir araya gelerek kazanan fotoğrafları belirleyecek.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto, yazar ve foto muhabiri Deborah Copaken, foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges de Keerle, Getty Images spor baş foto muhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul yer alıyor.

Bu yıl "Tekil Haber" kategorisinde "Yılın Fotoğrafı" ödülüne değer görülen foto muhabiri, 8 bin dolar para ödülünün sahibi olacak. Diğer kategorilerde birincilere beşer bin, ikincilere üçer bin, üçüncülere ise 1500'er dolar ödül verilecek.

Hong Kong, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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