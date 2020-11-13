"Istanbul Photo Awards 2020" fotoğraf albümü yayınladı - Son Dakika

Anadolu Ajansı tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen, uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2020'nin fotoğraf albümü yayınlandı.

Türk Hava Yolları'nın destekleriyle düzenlenen yarışma kapsamında hazırlanan fotoğraf albümünde, uluslararası jüri üyelerinin belirlediği ödül alan tüm eserler, fotoğrafseverlerin beğenisine sunuluyor.

Haber ve spor kategorilerinde başvuru alınan yarışmanın kazanan eserleri arasında Filistin'den Endonezya'ya kadar, 2019 yılında dünya gündeminde ses getiren önemli olayların bir özeti yer alıyor.

Albüme dair kaleme aldığı sunuşta yarışmanın jüri başkanı Deborah Copaken, kazanan fotoğrafların yıllar boyunca yapılan çalışmaların yanı sıra çok fazla zaman, enerji ve yetenek gerektirdiğinin açıkça görüldüğünü ifade etti.

Albümün kapağında, "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görülen foto muhabiri Yik Fei Lam'ın The New York Times için çektiği "Hong Kong Protestoları" başlıklı fotoğrafı bulunuyor.

Fotoğraf, dünya genelinde devam eden protestoların geldiği noktayı göstermesi açısından evrensel nitelik taşıyor.

Jüri üyelerinden Yuri Kozyrev ise "Yılın Fotoğrafı" ödülünü kazanan fotoğrafın Hong Kong'da gerçekleşen olayları tümüyle yansıtırken aynı zamanda vurucu bir anı belgelediğini söylemişti.

Aynı zamanda yarışmanın ödüle değer görülen fotoğraflarından oluşan ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda 22 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek olan sergi, ay sonunda İstanbul'da sergilenmeye başlayacak.

Haber fotoğraflarının yanı sıra spor ve insan hikayeleriyle de dikkati çeken albüme, yarışmanın resmi sayfası olan "www.istanbulphotoawards.com"dan da ulaşılabilecek.