Istanbul Photo Awards 2020'nin ikinci sergisi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda açıldı - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2020'de ödül alan fotoğraflardan seçkinin yer aldığı ikinci sergi, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda bu yıl altıncısı gerçekleştirilen yarışmanın kazanan fotoğraflarının yer aldığı sergi, bir ay süreyle sanatseverler tarafından görülebilecek.

Haber ve spor dallarında tekil ve seri fotoğraflar değerlendirilerek ilk 3'e giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya, 100 ülkeden 10 binden fazla fotoğraf başvurusu yapıldı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle AA'nın özel hazırladığı online platformda gerçekleşen jüri oturumunda başvuru yapılan eserler değerlendirilerek, kazanan fotoğraflar belirlendi.

"Yılın Fotoğrafı" ödülünü foto muhabiri Yik Fei Lam'ın New York Times için çektiği "Hong Kong Protestoları" adlı fotoğraf kazandı. Filistin'den Endonezya'ya kadar farklı ülkelerde yaşanan protesto, çatışma, çevre felaketi, spor faaliyetleri ve insan hikayelerini ele alan çalışmalara 12 ödül verildi.

Kazanan fotoğrafların ve hikayelerinin yer aldığı fotoğraf albümüne "www.istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.