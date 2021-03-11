Istanbul Photo Awards 2021'in başvuruları 18 Mart'ta sona erecek - Son Dakika

Her yıl dünya genelinde basın fotoğrafçılığını desteklemek amacıyla Anadolu Ajansı (AA) tarafından gerçekleştirilen uluslararası haber fotoğrafı yarışmasına başvuru için sayılı günler kaldı.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Istanbul Photo Awards 2021'in başvuruları, 18 Mart'ta sona erecek.

Yarışmanın jüri üyesi Reuters'ın deneyimli foto muhabiri Goran Tomasevic, başvuruların tamamlanmasına sayılı günler kala dünya genelinden fotoğrafçılara çağrıda bulundu.

Tomasevic, "Tüm meslektaşlarımı üst düzey profesyonel fotoğrafçılarla tanışma fırsatı bulacağınız prestijli Istanbul Photo Awards 2021'e başvurmaya davet ediyorum." dedi.

Fotoğrafçıların çalışmalarıyla 2020'yi özetlemeye çağıran Tomasevic, "Fotoğraf yeri doldurulamaz, tarihin en iyi ve otantik tanığıdır. Fotoğrafçılar olarak, önemli olaylar olduğunda her zaman oradayız." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinden profesyonel fotoğrafçılar, yarışmaya geçen yılın küresel olaylarını ele alan çalışmaları ile "www.istanbulphotoawards.com" adresi üzerinden başvurabiliyor.

Fotoğrafçılar yarışmaya, "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" olmak üzere altı kategoride katılabiliyor.

Uluslararası jüri, başvuruları değerlendirmek üzere mayıs ayında online olarak toplanacak.

AA ekibi tarafından yarışma için özel hazırlanan platform üzerinden takip edilecek eleme işlemleri sonrasında kazananlar, 11 Mayıs'ta açıklanacak.

Yarışmanın büyük ödülü olan "Yılın Fotoğrafı"nı çeken foto muhabiri 6 bin dolar ödül kazanacak.

Kategori birincilerine 3 bin, ikincilerine bin 500, üçüncülerine ise biner dolar ödül takdim edilecek. "Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" kategorilerinde ise sadece birincilik ödülü verilecek.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce kişinin başvuru yaptığı yarışmanın 2021 jüri üyelerine dair bilgilere ve geçmiş yıllara ait ödüllü fotoğraflara web sitesinden ulaşılabiliyor.