Istanbul Photo Awards 2021'in başvuruları sona erdi - Son Dakika

Her yıl dünya genelinde basın fotoğrafçılığını desteklemek amacıyla Anadolu Ajansı (AA) tarafından gerçekleştirilen uluslararası haber fotoğrafı yarışması, bu sene de yoğun ilgi gördü.

Profesyonel fotoğrafçılar, bu yıl yedincisi düzenlenen Istanbul Photo Awards 2021'e Hindistan'dan İtalya'ya, ABD'den Çin'e kadar geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğrafları ile başvuru yaptı.

Üç ay süreyle başvuru alan yarışmaya, 96 farklı uyruktan bin 206 fotoğrafçı, 14 bin 740 fotoğrafla katıldı.

Ödüllü birçok fotoğrafçının yanı sıra önemli sayıda serbest habercinin de başvurduğu yarışma, global medya kuruluşları ve fotoğraf ajansları tarafından da ilgi gördü.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, pandemi döneminde bu kadar fazla sayıda fotoğrafçıya ulaşmanın büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Kazancı, tüm dünyada seyahatlerin, sosyal hayatın, spor etkinliklerinin durduğu bu dönemi anlatan bin 200'den fazla fotoğraf sanatçısına yarışmaya katıldıkları için ayrı ayrı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yarışmamızı düzenlediğimiz günlerde Kovid-19 salgını dünyayı henüz tam olarak etkisi altına almamıştı. Ancak aradan geçen bir yıl tam anlamıyla büyük kapanma yılı oldu. İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından birini yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. İşte tam bu süreçte Istanbul Photo Awards 2021'e tarihin görsel kaydını tutan yaklaşık 15 bin fotoğraf gönderildi. Uluslararası jüri üyeleri her biri birbirinden değerli bu fotoğrafları tek tek inceleyip içlerinden seçim yapmak için hummalı bir çalışma içine girecekler.

Global olarak içinde bulunduğumuz bu ortama rağmen, 15 bine yakın fotoğrafın yarışmamıza dahil olması Istanbul Photo Awards'ın artık bir dünya markası olduğunu gösteriyor. Tüm dünyada fotoğraf tutkunlarının, fotoğraf sanatçılarının, fotoğraf emektarlarının gözü bu bahar Istanbul Photo Awards'ta olacak."

Düzenlendiği ilk günden bugüne toplam 12 binden fazla kullanıcının dahil olduğu bir platform haline gelen yarışma, dağıttığı ödüllerin yanı sıra kazanan fotoğrafların yer aldığı sergiler ve fotoğraf albümleri ile de fotoğrafçılık sektörüne katkı sağlıyor.

Fotoğrafçılar yarışmaya, "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" olmak üzere altı kategoride katıldı.

Uluslararası jüri, başvuruları değerlendirmek üzere 4-6 Mayıs tarihleri arasında online olarak toplanacak.

AA Bilgi Teknolojileri ekibi tarafından yarışma için özel hazırlanan platform üzerinden takip edilecek eleme işlemleri sonrasında kazananlar, 11 Mayıs'ta açıklanacak.

Yarışmanın büyük ödülü olan "Yılın Fotoğrafı" tekil haber kategorisinde birinci olan fotoğrafa verilecek ve foto muhabiri 6 bin dolar ödül kazanacak.

Kategori birincilerine 3 bin, ikincilerine bin 500, üçüncülerine ise biner dolar ödül takdim edilecek. "Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" kategorilerinde ise sadece birincilik ödülü verilecek.

Fotoğrafçılık dünyasının önemli isimlerinden oluşan 2021 jüri üyelerine dair bilgilere ve geçmiş yıllara ait ödüllü fotoğraflara yarışmanın resmi web sitesi olan "www.istanbulphotoawards.com"dan ulaşılabiliyor.