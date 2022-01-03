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"Istanbul Photo Awards 2022" başvuruları başladı - Son Dakika

"Istanbul Photo Awards 2022" başvuruları başladı

03.01.2022 10:42
"Istanbul Photo Awards 2022" başvuruları başladı

Dünya gündemini belirleyen fotoğrafların yer aldığı uluslararası haber fotoğrafı yarışması, "Istanbul Photo Awards 2022"nin başvuruları alınmaya başladı.

Dünya gündemini belirleyen fotoğrafların yer aldığı uluslararası haber fotoğrafı yarışması, "Istanbul Photo Awards 2022"nin başvuruları alınmaya başladı.

Anadolu Ajansının (AA) basın fotoğrafçılığını desteklemek amacıyla bu yıl sekizincisini düzenlediği etkinlik, dünya genelindeki önemli fotoğraf yarışmaları arasında gösteriliyor.

Her yıl dünya genelinde binlerce fotoğrafın gönderildiği yarışma, basın kuruluşlarının yanı sıra serbest fotoğrafçılardan da yoğun ilgi görüyor.

Yalnızca profesyonel fotoğrafçıların katılımına açık yarışmaya geçen yıl çekilen karelerle başvuru yapılabiliyor.

Bu yıl ayrıca son yıllarda dünya gündemini yoğun şekilde meşgul eden konulardan biri olan çevre alanında yapılan çalışmaların değerlendirileceği "Tekil Doğa ve Çevre" kategorisinde de üç ödül verilecek.

"Yılın Fotoğrafı"na 6 bin dolar verilecek

"Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Tekil Doğa ve Çevre", "Canon Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" olmak üzere yedi kategoride başvuru yapılabilen yarışmaya her yarışmacı tüm kategorilerde başvuru yapabilecek.

Başvurular, dünyanın her köşesinden yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm çalışmalara açık olacak.

Tekil haber kategorisinde birinci olan fotoğrafa verilen "Yılın Fotoğrafı" ödülünü kazanan foto muhabiri, 6 bin dolarlık ödülün sahibi olacak.

Kategori birincilerine 3 bin, ikincilerine bin 500, üçüncülerine ise biner dolar ödül takdim edilecek. "Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" kategorilerinde sadece birincilik ödülü verilecek.

Kategori birincileri Canon fotoğraf makinesi de kazanacak

Canon sponsorluğunda gerçekleşen yarışmada, ddüllere ek olarak, spor kategorileri birincileri Canon EOS R3 fotoğraf makinası gövdesi, diğer kategori birincileri ise Canon EOS R5 fotoğraf makinası gövdesi kazanacak.

Kazananlar, fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından mart ayında belirlenecek. Fotoğraflar, teknik yeterlilik, perspektif, hareket ve duygu gibi bir çok farklı açıdan değerlendirilecek.

Yarışmaya, 15 Şubat'a kadar "http://istanbulphotoawards.com" adresinden başvuru yapılabilecek.

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500

dolar, Canon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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