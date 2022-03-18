Istanbul Photo Awards 2022'nin jüri çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Istanbul Photo Awards 2022'nin jüri çalışmaları başladı

18.03.2022 10:03
Istanbul Photo Awards 2022'nin jüri çalışmaları başladı

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl sekizincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2022"de, jüri çalışmalarına başladı.

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl sekizincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2022"de, jüri çalışmalarına başladı.

Jüri üyelerinin 8 farklı ülkeden katılacağı çevrim içi oturumlarda, yılın en iyi fotoğrafları belirlenecek. AA'nın yarışmaya özel hazırladığı eleme platformu üzerinden takip edilen oturumlar, üç gün devam edecek.

Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan jüride, National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, Reuters foto muhabiri Goran Tomasevic, görsel anlatıcı Marion Mertens, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Eski Direktörü Michel Scotto, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel ve AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul yer alıyor.

Profesyonel fotoğrafçılar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflarıyla 15 Şubat öncesinde başvurularını yaptı.

Dünya genelinde basın fotoğrafçılığını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, 113 farklı uyruktan 1482 fotoğrafçı, 16 bin 49 eser gönderdi.

Bu yıl "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Tekil Doğa ve Çevre", "Canon Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" olmak üzere 7 farklı kategoride başvuruların alındığı yarışmanın kazananları, mart ayı sonunda açıklanacak.

Canon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türk Hava Yolları tarafından desteklenen yarışmanın büyük ödülü "Yılın Fotoğrafı" tekil haber kategorisinde birinciliğe değer görülen foto muhabiri, 6 bin dolar ödül kazanacak.

Yarışmada, kategori birincilerine 3 bin, ikincilere bin 500, üçüncülere ise biner dolar ödül takdim edilecek. "Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" kategorilerinde ise sadece birincilik ödülü verilecek.

Ödüllere ek, tüm kategorilerde birincilik ödülü sahipleri Canon fotoğraf makinesi almaya hak kazanacak.

Düzenlendiği ilk günden bugüne toplam 14 bin kullanıcının dahil olduğu bir platform haline gelen yarışma, dağıttığı ödüllerin yanı sıra kazanan fotoğrafların yer aldığı sergiler ve fotoğraf albümleriyle de fotoğrafçılığa katkı sağlıyor.

Yarışmanın 2022 jüri üyelerine dair bilgilere ve geçmiş yıllara ait ödüllü fotoğraflara "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

YORUMLAR
500
İstanbul Havalimanı'nda planlanan seferler sorunsuz devam ediyor İstanbul Havalimanı'nda planlanan seferler sorunsuz devam ediyor Beylikdüzü ve Arnavutököy'de kar yağışı Beylikdüzü ve Arnavutököy'de kar yağışı Solar İstanbul 2022, 23-26 Mart'ta düzenlenecek Solar İstanbul 2022, 23-26 Mart'ta düzenlenecek

National Geographic, İstanbul, Reuters, Canon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Istanbul Photo Awards 2022'nin jüri çalışmaları başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 17,79 TL
11:15 Meğer set aşkıymış! Cem Yılmaz 21 yaş küçük sevgilisiyle kameralara yakalandı
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:04 Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı
11:02 Mehmet Ali Kulat son anketleri yorumladı: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:33:56. #1.13#
SON DAKİKA: Istanbul Photo Awards 2022'nin jüri çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement