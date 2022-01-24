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Istanbul Photo Awards 2022'nin jürisi açıklandı - Son Dakika

Istanbul Photo Awards 2022'nin jürisi açıklandı

24.01.2022 11:46
Istanbul Photo Awards 2022'nin jürisi açıklandı

Anadolu Ajansının bu yıl sekizincisini düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards'ın 2022 jürisi belli oldu.

Anadolu Ajansının bu yıl sekizincisini düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards'ın 2022 jürisi belli oldu.

Jüride, National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, Reuters foto muhabiri Goran Tomasevic, görsel anlatıcı Marion Mertens, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Eski Direktörü Michel Scotto, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel ve AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul yer alıyor.

Jüriye bu yıl katılan Carol Guzy 1980'de başladığı fotoğrafçılık mesleğinde Afrika'dan Balkanlara kadar birçok ülkede yaptığı çalışmalarla fotoğraf dünyasının saygın isimleri arasına girdi.

Haber, insan ve belgesel alanlarında uzun dönem projeler konusunda uzmanlaşan ve aldığı çok sayıda prestijli ödülün yanı sıra dört kez Pulitzer kazanan ilk foto muhabiri olan Guzy, AA muhabirine, Istanbul Photo Awards'a ilişkin şunları söyledi:

"Fotoğrafçılar bu prestijli yarışmaya katılmalı. Ödüller, tanınmanın yanında, fotoğraflara ikinci bir hayat sunuyor. İklim değişikliğinin çevre üzerindeki kritik etkisine dair yeni yükselen farkındalıkla yarışmaya eklenen doğa kategorisinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Para ödülü ve fotoğraf makinaları gelecekteki fotoğraf çalışmalarını desteklemesi açısından önemli."

Meslek hayatının yarısını, savaş bölgelerinde yaşananları dünyaya duyurmaya adayan Ami Vitale jüriye katılan diğer bir isim oldu. Vitale özellikle son dönemde, zorlayıcı vahşi yaşam koşulları üzerine çalışmalar yapıyor.

Vahşi yaşam alanlarının korunmasını amaçlayan organizasyonlarda aktif yer alan, yaptığı söyleşi ve atölye çalışmalarında tecrübelerini paylaşan fotoğrafçı, uluslararası birçok ödülle birlikte 6 kez World Press Photo ödülünün sahibi oldu.

Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan jüri üyeleriyle ilgili bilgilere http://www.istanbulphotoawards.com/Jury/ adresinden ulaşılabilir.

Kazanan fotoğraflar mart sonunda açıklanacak

Her yıl dünya genelinde yüzlerce profesyonel fotoğrafçının katılımıyla gerçekleştirilen yarışmanın jüri toplantısı 17-19 Mart'ta online olarak gerçekleşecek.

AA ekibi tarafından yarışma için özel hazırlanan platform üzerinden takip edilecek eleme işlemleri sonrasında, kazananlar mart sonunda açıklanacak.

Tüm katılımcılar, önceki yıla ait fotoğraflarıyla yarışmaya katılabilecek. Başvurular, 15 Şubat'a kadar, http://www.istanbulphotoawards.com adresinden gerçekleşecek.

"Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Tekil Doğa ve Çevre", "Canon Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" olmak üzere yedi kategoride düzenlenen yarışmanın büyük ödülü olan "Yılın Fotoğrafı"nı çeken foto muhabiri 6 bin dolar ile ödüllendirilecek.

Kategori birincilerine 3 bin, ikincilerine 1500, üçüncülerine ise biner dolar ödül takdim edilecek. Seri Günlük Yaşam ve Seri Portre kategorilerinde ise sadece birincilik ödülü verilecek.

Ödüllere ek olarak bu yıl tekil haber ve seri spor kategorileri birincileri, Canon EOS R3 fotoğraf makinesi, diğer kategori birincileri ise Canon EOS R5 fotoğraf makinesi kazanacak.

Yarışma bu yıl Canon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türk Hava Yolları tarafından destekleniyor.

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İstanbul, Afrika, Canon, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Istanbul Photo Awards 2022'nin jürisi açıklandı - Son Dakika
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