İstanbul pilot ile kule konuşmaları da ortaya çıktı inişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz - Son Dakika
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İstanbul pilot ile kule konuşmaları da ortaya çıktı inişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

6 saat önce

Pilot ile kule konuşmaları da ortaya çıktı İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruzGökhan ARTAN İSTANBUL, (DHA)-Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pist dışına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah kentinden gelen özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pilotu ile...

Pilot ile kule konuşmaları da ortaya çıktı İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

Gökhan ARTAN İSTANBUL, (DHA)- Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pist dışına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah kentinden gelen özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pilotu ile kule arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Pist dışına çıktığı sırada kule ile görüşen pilotun sakinliğini koruması konuşmalarda dikkat çekti. Pilot 'İnişte pistten toprağa çıktık, şu an iyi gözüküyoruz' anonsunu yapması ses kayıtlarına da yansıdı.

Sharjah- İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 0908'de inişte pist dışına çıktı. Pist dışına çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki o anlar an be an konuşmalara da yansıdı. Özellikle ses kayıtlarına pilot ile kule görevlisi arasındaki diyalog da iki tarafın da sakinliğini koruyarak olaya müdahale etmeleri dikkat çekti. Pilotun pist dışına çıkar çıkmaz hava trafik kontrol merkezine anında durumu bildirirken, kontrolör de havada ve yerdeki uçakların iniş ve kalkışını koordine etmek için uğraş verdiği kayıtlarda duyuldu. DHA'nın edindiği ses kaydına göre uçak pist dışına çıkar çıkmaz pilot, kule'ye 'İnişte pistten toprağa çıktık' anonsun yapması üzerine apronda alarm verildi. Kule görevlisi pist dışına çıkan uçakla ilgili havadaki uçakları da tur atmaları konusunda ve inişteki uçaklara da pas geçmeleri gerektiği de bilgisini paylaşması da diyaloglara yansıdı.

PİLOT İLE KULE ARASINDAKİ KONUŞMALAR ŞÖYLE

Pilot inişte pistten toprağa çıktık...

Kule Bilgilendirdim geliyorlar...

Kule İtfaiye geliyor mu, sağlık gönderiyoruz. Bir talebiniz var mı ek olarak

PilotNegatif efendim, şu an iyi gözüküyoruz...

Kule Anladım efendim bütün ilgi sizin üzerinizde şu anda bir şey olduğunda haber verin dinlemediyiz. İtfaiye çıkıyor...

PilotTeşekkürler...

Kule'den diğer pilotlara Hızlı taksiye başlayın...

KulePas geçin

KuleMuhtemelen park yerine geri döneceksiniz bir trafik pistten çıktı, yeni park yeri için arayacağım...

Havadaki bir uçağın pilotu Pistin kapalılığı ne kadar sürecek

Kule Efendim bir uçağımız pistten çıktı, şimdi ona müdahale ediyoruz. Görünen biraz var gibi. Minimum yarım saat ön görüyorum ama haber vereceğiz yaklaşma tarafından...

KuleKalkışta bekleyenler müdahale bir netliğe kavuşsun bilgi vereceğim...

Yerdeki başka bir uçağın pilotuPark yerine geri dönüyoruz

KuleKalkışta bekleyen tüm uçakların dikkatine kalkış iniş mümkün olmayacak...

İstanbul pilot ile kule konuşmaları da ortaya çıktı inişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri, İstanbul, Pilot, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:45 Kaynak: DHA
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