İstanbul-pısa'da bu öğretmenler fark oluşturuyor - Son Dakika

PISA'da bu öğretmenler fark oluşturuyor

İSTANBUL, (DHA)- Öğretmen Kariyer Fuarı'nda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, PISA sonuçlarına göre öğrencinin başarısında öğretmenin etkisine dikkat çekti. Yazıcı, 'Dersine ilgi duyan, ilgisini ve motivasyonunu öğretmen olarak öğrencilerine hissettiren, sınıfında iyi bir iletişim ve disiplin ortamı kuran öğretmenlerin öğrencilerinin PISA'da fark oluşturduğu tespit edildi' dedi.

Yenilikçi Eğitim Geliştirme ve Araştırma Merkezi (YEGAM) ana sponsorluğunda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) desteğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Öğretmen Kariyer Fuarı İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Katılımın ücretsiz olduğu program; öğretmen, öğretmen adayları ve eğitimcileri bir araya getirdi. Programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı (BUEK) Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz katıldı.

'BU FUAR ÖĞRETMENLER İÇİN UMUT VERİCİ'

2023 vizyon belgesine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Levent Yazıcı, 'Bu, özellikle eğitimdeki yol haritamızı somutlaştıran ve planlı bir şekilde 3 yıla yayan çok önemli bir stratejik belge. Bu belgede özellikle bugünün ve geleceğin becerileri ile donanmış ve bunları insanların beğenisine sunan bilime sevdalı, kültüre duyarlı, nitelik ve ahlaklı çocuklar yetiştirme amacı öğretmene güvenerek ortaya konan bir amaç. Bugün bir yükseköğretim kurumu olarak Bahçeşehir Üniversitesi'nin eğitim fakülteleri vasıtasıyla ele alacağı ve birçok dekanımızın, öğretim elemanımızın iştiraki ile tartışılacak olması bu yönüyle çok umut verici' diye konuştu.

PISA SONUÇLARI ÖĞRETMENİN ETKİSİNİ ORTAYA KOYDU

Aralık 2018'de açıklanan PISA sonuçlarına dikkat çeken Levent Yazıcı, şunları söyledi:

'Hangi öğretmenler fark oluşturuyor' diye baktığımızda dersine ilgi duyan, ilgisini ve motivasyonunu öğretmen olarak öğrencilerine hissettiren, bunu dile getiren, hissettiren sınıfında iyi bir iletişim ve disiplin ortamı kuran öğretmenlerin öğrencilerinin PISA'da fark oluşturduğu tespit ediliyor. Bunun yanında geride kalan öğrencilerine yardım fırsatları sunabilen öğretmen olmak fark oluşturuyor. Her öğrenci öğrenim yaşamının bir yerinde geride kalabiliyor. O nedenle bu çok önemli. Bu PISA'nın çok önemli bir tespiti. Geride kalan öğrencilerine yardım fırsatı sunabilen öğretmen olmak. Bu bağlamda baktığımız zaman bugün Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni ortaöğretim tasarımında da ele aldığı kariyer ofisleri uygulamasının öğretmene dönük kariyer çalışması gerçekleşecek. Bu noktada günün ruhu ve dönemin stratejisi ile uyumlu bu önemli çalışma. OECD ülkelerimizin 2030 stratejisine baktığımızda aslında çok yol gösterici orijinal bir uygulama olacak.?

Öğretmenlikte atanma şeklinin (sözleşmeli, kadrolu, ücretli) hiçbir önemi olmadığını da belirten Yazıcı, 'Önemli olan bu mesleğin mensubu olduğunuzu hissetmenizdir. Ben özellikle bunu belirtmek isterim. Bu bir kadro bir atanma sürecidir. Öğretmenimizin görev yaptığı statünün bizim açımızdan hiçbir değeri yoktur. Bizim için değerli olan öğretmenin mesleğe olan inanmışlığı, adanmışlığı ve emeğidir' dedi.

5 YILDA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FUARI OLACAK

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı (BUEK) Enver Yücel, ise öğretmenlerin inancı, başarısı, özverisi ve mükemmel çalışmalarıyla başarıyı elde ettiklerini belirtti. Öğretmen Kariyer Fuarı'nın 5 yıl içinde Türkiye'de yapılan en büyük fuarlardan biri olacağını ifade eden Enver Yücel, 'Ben bunu bugün görüyorum. Bu fuarı uluslararası alana da açmak lazım. Dünyanın her yerinden gerek ürün satanlar, gerekse bu alanda eğitim satanlar herkesin gelebileceği mükemmel bir yer olacaktır. Eğitimi A'dan Z'ye bir bütün olarak konuşma fırsatı sunacaktır. Burada yeni gelişmeler konuşulacaktır. Mesleğe yeni girmek isteyen öğretmen adayları da torpille değil de kendini burada göstererek mesleğe atılacak' ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ÖNERİSİ

İleride öğretmenlik mesleğini profesyonelce yapabilmek için devletin de öğretmenlerini sözleşmeli alması önerisinde bulunan Enver Yücel, 'Bütün öğretmenler sözleşmeli olarak girebilse ve öğretmeni de okulun müdürü seçebilse işte o zaman Türkiye'nin geldiği noktayı hep birlikte görürüz. O zaman devlet de bizimle birlikte olacaktır. Eğer eğitim sektörü diyorsak sektör rekabet içinde olmalıdır. Şimdi devletin ağırlığı çok fazla. Dolayısıyla özel sektör çok daha küçük. Eşit, adil yarışmak ve rekabet etmek istiyoruz. Dilerim bunlar da olabilir. Sonuç olarak ister yapay zekalı ister başka bir sistem olsun öğretmenin yerini tutamaz. Ancak teknoloji ile olan bu araçlar öğretmenin işini kolaylaştırabilir. Öğretmen bugün haftada 30-40 saat çalışıyor. Bu çalışmalar çok daha aza inmeli. Öğretmenin o nedenle bu aracıları iyi kullanması lazım' dedi.

'ÖĞRETMENLİĞİN MESLEKİ İTİBARINI ARTIRMAK İSTİYORUZ'

Fuarın açılış amaçlarından bahseden Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise şunları söyledi:

'Türkiye'de ilk defa Öğretmen Kariyer Fuarı'nı düzenliyoruz. Bunu düzenlerken eğitimle ilgili tüm paydaşları bir araya getiriyoruz. Eğitim fakültesi dekanlarımızdan oluşan bir bilim kurulumuz var. Bugün onlar da buradalar. Öğretmenlerimiz var, okul yöneticileri var, özel sektör var. Okullarımızın yöneticileri, akademik koordinatörleri bizle beraber. Bakanlığımız burada. Amacımız öğretmenliğin profesyonel bir meslek olduğunu tekrar hatırlatmak. Öğretmenliğin mesleki itibarını artırmak istiyoruz. Öğretmenliğin sorunlarını konuşmak istiyoruz. Bu sorunlara hep birlikte çözüm bulacak bir platform oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda öğretmen arayan kurumlar ile iş arayan genç öğretmen adaylarını bir araya getirmek istiyoruz. Böylece hem CV'lerini verebilecekler hem kurumları tanıyacaklar hem de kariyer imkanlarına ilişkin farkındalıkları olmuş olacak. Hem eğitim fakültelerinden yeni mezun olacak öğretmen adaylarımız hem de iş değiştirmeyi düşünen öğretmenlerimiz için de kariyer fırsatlarını görebilecekleri iki gün bu aslında.'

Fuarda, 'Eğitimde 21. Yüzyıl Becerilerinin Kullanımı', 'Özel Okullarda Eğitim ve Öğretmenlik', 'Özel Eğitim', 'Öğretmenlik Kariyerinde Gelişim ve Alternatifler' ve 'Yönetimde Yenilikçi Uygulamalar' gibi başlıklar üniversitelerin dekan ve öğretim üyeleri tarafından konuşuldu. Yarın da devam edecek fuar, öğretmen, öğretmen adayları ve eğitimcileri bekliyor.