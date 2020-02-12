İstanbul Planlama Ajansı kuruldu - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent yönetimine dair stratejilerin, geniş katılım ve ortak akılla belirlenmesi amacıyla "İstanbul Planlama Ajansı"nı (İPA) kurdu.

İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilen, öğrenci ve akademisyenlerin ilgi gösterdiği ajansın tanıtım toplantısının açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

Yerel demokrasiyi güçlendirmek amacıyla, "İstanbul Kent Konseyi"ni kurduklarını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu İstanbul için yeni bir başlangıçtır. Bu başlangıçla İstanbul'un iktisadi ve toplumsal stratejilerini belirlemek, mekansal organizasyonunu tariflemek için, yenilikçi ve kapsayıcı bir planlama çabası içine giriyoruz. İstanbul'un temel ihtiyacı bu anlayışın etrafında, toplumsal bir uzlaşıyla bir araya gelebilmektir. Biz, İstanbul'u İstanbul yapan değerlerle, gelişen ekonomisiyle, korunan tarihsel kimliğiyle ve en önemlisi geleceğe umutla bakan insanlarıyla, planlama sürecini kurgulayacak bilgi, birikim, inanç ve vizyona sahibiz."

"İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" kampanyası

İPA'nın konusunda uzman yüzlerce bilim insanının katkısı ile İstanbul'un gerçek sorunlarına çözüm üretecek ve uzun vadeli mekansal ve stratejik planını ortaya koyacağını belirten İmamoğlu, böylece işsizlik, yoksulluk, deprem, mülteci ve göç gibi kriz boyutlarına varan gerçek sorunlara akılcı ve etkin politikalar geliştirileceğini belirtti.

"İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" kampanyasıyla ilgili İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Meydanları bugünkü kimliksiz ve kullanışsız halinden kurtararak hak ettikleri değere yeniden kavuşturacağız. Meydanlar bu süreçte genci ile yaşlısını, öğrenci ile esnafı, yoksul ile zengini, tasarımcı ile kullanıcıyı, tarih ile geleceği buluşturacak. Meydanlar, demokrasinin filizlendiği alanlar olarak kendi kendini yeniden var edecek. Taksim'den başlayarak sırasıyla Bakırköy, Üsküdar-Salacak- Harem kıyı bandı ve Kadıköy meydanlarında, yarışma yöntemi ile her türlü tasarımın niteliğini arttırmayı hedefliyoruz. Katılımcılığı artırmak adına, yarışma öncesinde ve yarışma süresince ilgili aktörlerle ilişkilerin kurulmasını, kamuoyunda mekana yönelik algının güçlendirilmesini, yarışma sonrası seçim sürecinde ise yurttaşlarımız dahil olmak üzere farklı paydaşlara rol verilmesini sağlayacağız."

İmamoğlu, ayrıca 13 Mart'ta Taksim Çalıştayı düzenleyeceklerini duyurarak, Taksim Meydanı tasarım sürecine ilişkin meydanda geçici olarak kurulan etkinlik alanında çeşitli aktiviteler gerçekleştireceklerini kaydetti.

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından, şehir ve bölge plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli moderatörlüğünde, her ikisi de sosyolog olan Prof. Dr. Richard Sennett ve eşi Prof. Dr. Saskia Sassen'in katılımıyla "Yerel Demokrasi için Yeni Bir Başlangıç" başlıklı panel gerçekleştirildi.

"Mahkemeye verdi arkadaş"

Öte yandan İmamoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, bir basın mensubunun İBB Meclisinde yaşanan küfür olayı ile ilgili yöneltilen soruya, "O konu boş konu. Mahkeme var. Mahkemeye verdi arkadaş. Biz çok samimi bir konuşma yaptık ama bunu çıkıp bir cümleyle ifade biçimi gördüm zaten. Şu anda da mahkeme süreci var. Orada gerekeni söyleriz." diye cevap verdi.

İmamoğlu, Büyükada'daki atlarla ilgili yöneltilen "Hayvanseverlerin elinde İSPARK'a ait ahırlarda atlara iyi bakılmadığı, koşulların kötü olduğu yönünde videolar var. Sizin bu videolardan haberiniz var mı?" şeklindeki soruya ise şöyle cevap verdi:

"Bilgi sahibi değildim ama arkadaşım şimdi bilgi verdi. Bu atlar, adada başıboş bulunup bize getirilen atlar. Yeni atlar da geleceği için çadırlar kuruluyor, bu atlar da bugün o çadırlara alınacak. Arkadaşlar görüntüleri atların ölmek üzerinde iken bize geldiğini, çok iyi bakıldıklarını, direkt veterinerlerin ilgilendiklerini söyledi. Bugün de çadıra geçecekler. Bu anlamda beslenmesi ile ilgili, yonca ile beslendiklerini arkadaşlarım yazdı. Bu konuda çok hassasız. Gidip oradan, çadırdan başka filmlere ihtiyaç duymayın. Siz de kontrol yapabilirsiniz basın olarak. Hassasız, konuyu çözüme kavuşturmak için sayı Vali Bey'le ilk gün masaya oturduğumuz şekilde karşılıklı diyalogla bu süreci çözme çabası içindeyiz. ve çok güzel bir sonuca bağlayacağız."

Atlı fayton meselesiyle ilgili son duruma ilişkin soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, sürecin devam ettiğini ve kararlı olduklarını söyledi.

Atlı faytonların yerine elektrikli araç alım sürecini de başlattıklarını bildiren İmamoğlu, "Bir yandan yarışmalar yapılacak. Burada daha kalıcı bir araçla ulaşımın sağlanması ile ilgili süreci de ayrıca işleteceğiz." değerlendirmesini yaptı.