İstanbul plastik sektöründe geri dönüşüm seferberliği başlatıldı

Plastik sektöründe geri dönüşüm seferberliği başlatıldı

6 yılda 1 milyon ton ambalaj atığı geri dönüştürüldü

İSTANBUL, (DHA) - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) 'Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok' sloganıyla plastiklerin bilinçli tüketimi ve sıfır atık için geri dönüşüm seferberliği başlattı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, '6 yılda 1 milyon tonun üzerinde ambalaj atığının geri dönüşümünü sağladık. 9 milyon ağacı korumuş olduk. Böylece, 6 yıl içinde 7 Belgrad Ormanı'nı Türkiye'ye kazandırdık' dedi.

Toplumu geri dönüşüm konusunda bilinçlendirecek kampanya, bu yıl 14'üncüsü 'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Perspektifinden Geri Dönüşüm' ana teması ile düzenlenen Türk Plastik Endüstri Kongresi'nin açılışında tanıtıldı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, yan kuruluşu PAGÇEV ile 6 yılda 1 milyon 36 bin ton ambalaj atığını geri dönüştürerek Türkiye ekonomisine 2 milyar 882 milyon liralık katkı sağlandığını dile getirdi.

Gün boyu süren kongrede, Türkiye ve yurt dışından uzmanlar, sektör temsilcileri ve akademisyenler sektörün geleceğini geri dönüşüm çerçevesinden tartıştı. Ayrıca 'Sıfır Atık İçin Geri Dönüşüm' başlıklı bir de panel gerçekleştirildi.

Plastiklerin insan hayatındaki yerine vurgu yapan ve bilinçli tüketim ile geri dönüşüm konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik başlatılan kampanya 'Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok' sloganıyla yürütülecek. PAGEV bu kampanyayla 7'den 70'e herkesin geri dönüşüm zincirinin bir parçası olmasını hedefliyor.

"GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN PLASTİKLER EKONOMİK DEĞERDİR"

Kampanya hakkında bilgi veren PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu toplantıda bilinçli tüketim ve geri dönüşüm seferberliği başlattıklarını belirtti. Piknik alanlarında ve denizlerde plastik atıklar olduğunu söyleyen Eroğlu, "Hiçbir plastik atık kendi kendine ne piknik alanına ne de denizlere gitti, bunları bizler yapıyoruz. Bilinçsiz tüketiyoruz, geri dönüşme götürmek yerine ortalığa bırakarak kirlilik yaratıyoruz. Bu kirliliğin engellenmesi çok önemli. Çevrenin korunması adına bu büyük bir sorumluluk. Geri dönüştürdüğümüz kaynaklar ülkemiz için de ekonomik değerdir" diye konuştu.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ÇÖZÜM; GERİ DÖNÜŞÜM

"Bilinçli tüketmez aşırı tüketirsek bu sefer bize çevre kirliliği olarak dönüyor" diyen Eroğlu, "Çözüm geri dönüşümdür, dünyada da o yöne gidiyor. Bizler bu atıkları geri dönüştürdüğümüz zaman hem ekonomimize katkı sağlayacağız hem de çevremizi koruyacağız" ifadelerini kullandı.

6 YILDA 1 MİLYON TON AMBALAJ ATIĞI DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Geri dönüşüm çalışmalarının halk hareketine dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 6 yıldır yürüttüğümüz çalışmalarda toplamda 1 milyon tondan fazla ambalaj atığının geri dönüşümünü sağladık. Böylece ekonomiye 3 milyar liralık katkı sağlamış olduk. 9 milyon ağacı korumuş olduk. Bu, 6 yıl içinde 7 Belgrad Ormanı'nı Türkiye'ye kazandırmış olduk demek. 50 bin öğrenciye eğitim verdik. Bence bunlar yeterli değil o yüzden bu kampanyayı yapıyoruz. Bu çalışmaların halk hareketine dönüşmesi gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızla beraber el ele geri dönüşüm seferberliği başlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİ BİLİNÇLENDİRİLECEK

Kampanya kapsamında bugüne kadar atık geri dönüşümüne yönelik yapılan çalışmaları hızlandıracaklarını vurgulayan Yavuz Eroğlu, 'Okullarda daha fazla öğrenciye ulaşıp eğitimler vereceğiz. Geri dönüşüm kampanyası radyo, televizyon ve bilgi spotlarıyla tüketiciye ulaşacak. Sloganımız, plastiklerin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok. Bugünkü kongrede kampanyanın bir parçasıdır. Geri dönüşüm sektöründeki paydaşlarımıza kampanyaya başladığımızı söyleyip, hazırlığını hep birlikte yapacağız" dedi.

"PLASTİK SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEYECEK ADIMLAR ATIYORUZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürü Ercan Gülay ise, plastik sektörünün Türkiye'ye katma değer sağlayan istihdam potansiyeli olan bir sektör olduğunu söyledi. Gülay, 'Sektörü destekleyecek adımlar atıyoruz. 2017 yılında 262 bin ton plastik atık ithal edilmiş, bu rakam 2018'de 437 bin tona ulaşmış, 2019 yılının ilk 9 aylık döneminde ise ithal edilen miktar 397 bin tondur" diye konuştu.

2020'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNE KOTA GELİYOR

Gülay, 'Geri kazanım tesislerinin ithalata ağırlık vermelerinin en önemli sebebi ise bu atıklara kolay ulaşmaları ve daha ucuz maliyetli getirmeleridir. Yakın zamanda Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yaparak uygulamaları yürütülen ithalat tebliğine yönelik bir çalıştay ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik. 2020 yılında tesislere kota getirmeyi planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

2023 HEDEFİ; GERİ DÖNÜŞÜMÜ YÜZDE 35'LERE ÇIKARMAK

'Son yıllarda geri dönüşüm oranımızı yüzde 13'lere çıkardık ama yeterli görmedik' diyen Gülay, yeni hedefler belirlediklerini aktardı. Gülay, '2023 yılı için üç katı yaklaşık yüzde 35'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Bu nedenle sıfır atık uygulamasını başlattık' dedi.

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜMÜ

8 adet geri dönüştürülmüş plastik şişeden 1 forma elde edilir.

2,5 litrelik bir plastik şişenin geri kazandırılması durumunda 6 saatlik 60 watt'lık elektrik enerjisini tasarruf edilebilir.

35 adet 2,5 litrelik kullanılmış PET şişesinden bir uyku tulumu yapılabilir.

PET şişe ve plastik torbalarda geri dönüşümün enerji maliyeti orijinal enerji maliyetinin sadece yüzde 10'udur. Cam şişelerin geri dönüştürülmesi için gereken enerji orijinal üretim enerjisinin yüzde 66'sıdır.

Plastikler 120 ile 200 derecede geri dönüştürülürken diğer alternatif malzemeler 650 ile bin 400 derecelerde geri dönüştürülüyor.