İSTANBUL-Plastik üretiminde yüzde 25 artış: En çok bardak tercih ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL-Plastik üretiminde yüzde 25 artış: En çok bardak tercih ediliyor - Son Dakika

İSTANBUL-Plastik üretiminde yüzde 25 artış: En çok bardak tercih ediliyor

6 saat önce

Plastik üretiminde yüzde 25 artış: En çok bardak tercih ediliyorKoronavirüs plastik kullanımını artırdı: En çok bardak tercih ediliyorGökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs tedbirleri plastik kullanımına olan talebi artırdı.

Plastik üretiminde yüzde 25 artış: En çok bardak tercih ediliyor

Koronavirüs plastik kullanımını artırdı: En çok bardak tercih ediliyor

Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs tedbirleri plastik kullanımına olan talebi artırdı. Porselen, cam, metal tabldot kullanımından uzaklaşan vatandaş, en çok plastik bardak kullanmayı tercih etti. Bu durum plastik üretiminde 2 haftada yüzde 25 oranında artışa sebep oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için vatandaşlar tedbirli davranmaya devam ediyor. Sokaklarda, iş yerlerinde, toplu taşıma araçlarında ön plana çıkan hijyen önlemlerini vatandaşlar evlerine de taşıyarak tek kullanımlık ürünlere yöneldi. Koronavirüs nedeniyle cam bardaklar, porselen tabaklar, metal kaşık, çatal ve bıçaklar yerini plastiğe bıraktı. Hijyene özellikle bu dönemde daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Kurumsal İletişim Yönetmeni Cesur Çaça, 'Hijyen konusunda yeme içme alanı da etkileniyor ve tek kullanımlık ürün dediğimiz gruplar oldukça önemli bir misyona sahip. Salgın nedeniyle hiç kimse bir diğerinin yediği, içtiği herhangi bir bardağı ya da çatalı kullanmak istemiyor. Bu nedenle tek kullanımlıklara inanılmaz bir talep artışı gözlemliyoruz. Son 2 hafta içerisinde tek kullanımlık ürünlere, yüzde 25'lik bir artış söz konusu. Bu artışta en çok öne çıkan ürün bardaklar oluyor' dedi.

'TEK KULLANIMLIKLAR DA ÇEVRE DOSTU'

İnsanların sağlığı ve salgının önlenmesinde oldukça önemli olan tek kullanımlıkların aynı zamanda çevre dostu olduğunu söyleyen Çaça, 'Bunlar geri dönüşüme de gidebiliyor ve tekrar üretime dahil olabiliyor. Şuanda biz ithalatçı bir ülkeyiz. Dolayısıyla hem ekonomiyi hem çevreyi hem de sağlığımızı koruması açısından oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Tek kullanımlıklar eskiden hastanelerde de sıkça kullanılırlardı. Hastanelerin dışında şu an evlerde bile insanlar tek kullanımlığa dönmüş durumda. Fabrikalarda personelde herhangi bir salgının önlenmesi için eskiden metal tabldotlar veya porselen tabaklar kullanılırken, şu an onların yerini yine tek kullanımlık ürünler aldı' diye konuştu.

Üreticilerin var gücüyle çalıştığına dikkat çeken Çaça, 'Sektör, medikal alanda da çok önemli bir misyona sahip. Doktorların kullanmış olduğu önlüklerden, koruyucu gözlüklerden tutun, ameliyathanelerdeki serumlara kadar hepsinin bu endüstrinin ürettiği ürünler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hem sağlık, hem hijyen, insan hayatı ve pratik olması anlamında sektörün bu konuda üretimi şu anda kritik bir dönem' ifadelerini kullandı.

'İÇ PİYASADA CİDDİ TALEP ARTIŞI VAR'

Çaça, iç piyasada ciddi oranda talep artışı olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

'Totalde 2 milyar liralık bir üretimimiz var. Bunun yarısını ihracata gönderirken, yarısını da iç piyasada tüketiyorduk. Şu anda iç piyasada da ciddi bir talep artışı var. Türkiye'deki plastik endüstrisi oldukça güçlü. Avrupa'da 2'nci sıradayız ve dünyada sayılı ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla tedarik zincirinde herhangi bir aksama ön görmüyoruz. Bu konuda tüketicilerimizin herhangi bir tedirginlik yaşamasına gerek yok.'

MEB İLE İŞ BİRLİĞİ: ÖĞRENCİLER ÜRETİP, DAĞITACAK

Eldiven ve maske içinde vatandaşları endişe duymamaları gerektiği konusunda uyaran Çaça, PAGEV'in MEB ile olan iş birliği hakkında şu bilgileri verdi:

'Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte şu an sosyal sorumluluk projesi başlattık. Farkındalık oluşturmak için MEB ile iş birliği yaparak PAGEV'in kurmuş olduğu okullarda öğrencilerimize tek kullanımlık ürünleri ürettirip, bunları ücretsiz olarak hastanelere ve karantina bölgelerinde tuttuğumuz insanlara ulaştırmayı hedefliyoruz. Amacımız hijyen duygusu konusunda bir farkındalık oluşturmak.'

Koronavirüsün hem ekonomiye hem de sosyal hayata ciddi etkileri oluyor. Bu salgının önüne geçmek için bir takım tedbirler alınıyor. Hijyen dikkat etmemiz alan olarak önümüze çıkıyor. Hijyen konusunda yeme içme alanı da etkileniyor ve tek kullanımlık ürün dediğimiz gruplar oldukça önemli bir misyona sahip. Salgın nedeniyle hiç kimse bir diğerinin yediği içtiği herhangi bir bardağı ya da çatalı kullanmak istemiyor. Bu nedenle hijyenik olması anlamında tek kullanımlıklara inanılmaz bir talep artışı gözlemliyoruz.

Son 2 hafta içerisinde tek kullanımlık ürünlere, yüzde 25'lik bir artış söz konusu. Bu artışta en çok öne çıkan ürün bardaklar oluyor. Doktorların bu dönemde bol su tüketin uyarısı var. Dolayısıyla çatal, bıçak, kaşık ve diğer gruplarda da totalde yüzde 25'lik artış var ama en fazla bardakta artış söz konusu.

Total'de 2 milyar liralık bir üretimimiz var. Bunun yarısını ihracata gönderirken yarısını da iç piyasada tüketiyorduk. Şu anda iç piyasada da ciddi bir talep artışı var. Türkiye'deki plastik endüstrisi oldukça güçlü. Avrupa'da ikinci sıradayız ve dünyada sayılı ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla tedarik zincirinde herhangi bir aksama ön görmüyoruz. Bu konuda tüketicilerimizin herhangi bir tedirginlik yaşamasına gerek yok. Talep artışından dolayı zaman zaman marketlerde raflar boşalıyor olabilir ama üreticilerimiz hızla üretime devam ettikleri için bu marketlerin raflarını doldurabilecek kapasiteye sahipler.

İnsanların sağlığı ve salgının önlenmesinde oldukça önemli olan tek kullanımlıklar aynı zamanda çevre dostu. Bunlar geri dönüşüme de gidebiliyor ve tekrar üretime dahil olabiliyor. Şuanda biz ithalatçı bir ülkeyiz. Dolayısıyla hem ekonomiyi hem çevreyi hem de sağlığımızı koruması açısından oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Tek kullanımlıklar eskiden hastanelerde de sıkça kullanılırlardı. Hastanelerin dışında şu an evlerde bile insanlar tek kullanımlığa dönmüş durumda. Fabrikalarda personelde herhangi bir salgının önlenmesi için eskiden metal tabuldotlar veya porselen tabaklar kullanılırken şu an onların yerini yine tek kullanımlık ürünler aldı.

Tek kullanımlık ürünlerin yanında sektörün medikal alanda da çok önemli bir misyona sahip olduğunu görüyoruz. Doktorların kullanmış olduğu önlüklerden, koruyucu gözlüklerden tutun da evlerinde kullandıkları bütün aletlere ameliyathanelerdeki serumlara kadar hepsinin bu endüstrinin ürettiği ürünler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hem sağlık, hem hijyen, insan hayatı ve pratik olması anlamında sektörün bu konuda üretimi şu anda kritik bir dönem. Bu dönemde de üreticilerimiz var gücüyle çalışıyor.

Şuan da Türkiye'de eldiven ve maske konusunda tedarikte bir endişe var. Aslında Türkiye Avrupa'da 2'nci sırada ve tek kullanımlıklarda çok ciddi, güzel işler yapıyor. Keşke eldiven ve maskede de üretimimiz yeterli olsaydı. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha güçlü bir durumda oluruz. Eldiven ve maskede de endişe duyulmaz.

Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte şu an sosyal sorumluluk projesi başlattık. Farkındalık oluşturmak için MEB ile iş birliği yaparak PAGEV'in kurmuş olduğu okullarda öğrencilerimize tek kullanımlık ürünleri ürettirip bunları ücretsiz olarak hastanelere ve karantina bölgelerinde tuttuğumuz insanlara ücretsiz olarak ulaştırmayı hedefliyoruz. Amacımız hijyen duygusu konusunda bir farkındalık oluşturmak.

İSTANBUL-Plastik üretiminde yüzde 25 artış: En çok bardak tercih ediliyor

Koronavirüs, Plastik, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:55 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NTV'de bir Coronavirus vakası daha
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım         
17:42
Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı         
17:30
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak         
17:23
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi         
17:17
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor         
17:03
Evde temizlik yapan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyayı salladı Evde temizlik yapan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyayı salladı         
17:02
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek         
16:49
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor         
16:39
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü         
16:38
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi         
16:37
Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı         
16:28
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı         
16:24
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti 14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:21
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak         
16:20
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü         
16:16
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif         
16:04
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi         
16:02
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı         
15:56
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı         
15:45
Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı         
15:30
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti         
15:26
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı         
15:22
Boateng, Aubameyang'ı Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı         
15:10
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı         
15:10
Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak         
14:55
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı         
14:41
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi         
14:23
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı         
14:22
Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 17:53:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-Plastik üretiminde yüzde 25 artış: En çok bardak tercih ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]