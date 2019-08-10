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İstanbul polisi, çocukların Kurban Bayramı'nı kutladı

1 saat önce

İstanbul polisi, Ümraniye Çocuk Eğitim Evi'nde kalan çocukları ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı.

İstanbul polisi, çocukların Kurban Bayramı'nı kutladı, System.String[]
İstanbul polisi, Ümraniye Çocuk Eğitim Evi'nde kalan çocukları ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın himayesinde hayata geçirilen "ÇOGEP 2019" ve "Bizim çocuklarımız" projeleri kapsamında yapılan Ümraniye Çocuk Eğitim Evi'ndeki 180 çocuğun ziyaret edildiği belirtildi.
Açıklamada, İl Emniyet Müdürü Çalışkan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli adına çocukların Kurban Bayramı'nın kutlandığı ve çocuklara tatlı ikram edildiği kaydedildi.
Ziyaretin, çocuklara, devletin her zaman yanlarında olduğunu hatırlatmak ve çocukların topluma adapte olmasını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Çocuk ve gençlerimiz, suça karışmalarına engel olmak, suça tekrar sürüklenmelerini önlemek, milli ve manevi duygularını kuvvetlendirmek, vatandaşlık hak ve ödevlerini pekiştirmek, milli kültür dokusunu oluşturmak, bireylerin devletle aralarındaki bağ ve köprüleri kuvvetlendirmek, unutulmadıklarını hatırlatmak amacıyla Kurban Bayramı vesilesiyle ziyaret edilmiştir." denildi.
Kurban Bayramı, Ümraniye, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:52 Kaynak: AA
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