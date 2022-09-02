İlçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polislerin katılımıyla birçok ilçede asayiş uygulaması yapıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 'Huzur Uygulaması' yapıldı - Son Dakika

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