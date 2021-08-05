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Polis, orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim yaptı - Son Dakika

Polis, orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim yaptı

05.08.2021 16:24

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak İstanbul'da ormanlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Beykoz'da ormanlık alanlarda ve Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.

Ormanda, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ve Orman Koruma Müdürlüğü ekipleri arama, tarama ve güvenlik kontrolü icra etti.

Drone destekli denetime arama kurtarma ve iz takip köpekleri de eşlik etti.

Helikopter destekli yürütülen çalışmalarda ani müdahale için itfaiye ekipleri ve TOMA hazır bekletildi.

Ormanlar 7 gün 24 saat sivil polisler tarafından da denetlenirken, çalışmalar yaz boyu sürecek.

Polis, orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim yaptı
Polis, orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim yaptı
Polis, orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim yaptı
Polis, orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Aydos Ormanı, Helikopter, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis, orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim yaptı - Son Dakika


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