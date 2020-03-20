İstanbul polisi sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı - Son Dakika
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İstanbul polisi sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı

24 dakika önce

İSTANBUL polisi, il genelinde, koronovirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı.

İstanbul polisi sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı, System.String[]
İSTANBUL polisi, il genelinde, koronovirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı. Vatandaşlar da polislerle birlikte alkışlayarak destek verdi.

Koronvirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına tüm Türkiye'den destek devam ediyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saat 21.00'da kentin sokaklarında sirenlerini çalarak, sağlık çalışanlarına yanlarında oldukları mesajını verdi. Ekipler, bir süre siren çalarak sokaklarda gezindi. Polisler, siren çalarken vatandaşlar da alkışlayarak destek oldu. Ekip otolarından, "Türk polisi olarak sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Allah vatanımızı korusun" anonsları yapıldı.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:02 Kaynak: DHA

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