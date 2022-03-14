İSTANBUL POLİSİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TIP BAYRAMI'NI KUTLADI - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarını ziyaret edip, bayramlarını kutladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki çeşitli hastaneler, aile sağlık merkezleri ve 112 merkezlerindeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Ekipler, Tıp Bayramı'nı kutladıkları sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler verdi. Sağlık çalışanları da ziyaret nedeniyle polislere teşekkür etti.