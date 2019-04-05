Son Dakika Haberleri: İstanbul Polisi Suçlulara Göz Açtırmıyor

İstanbul Polisi Suçlulara Göz Açtırmıyor

18 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da düzenlenen operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşan bir klip hazırladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da düzenlenen operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşan bir klip hazırladı. Teşkilatın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yıl boyunca sürdürülen operasyonlardan ve gerçeğini aratmayan tatbikatlardan oluşan çarpıcı bir klip hazırladı. Kamuoyu ile paylaşılan klipte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm unsurlar yer alıyor. Polisin her şartta halkın yanında olduğu vurgusu yapılan 2 dakikaya yakın klip, denizden karaya, yıl içinde gerçekleştirilen tüm operasyonel faaliyetlerin istatistiklerini, polisin toplumsal olaylardaki hareket kabiliyetini yansıtan tatbikatlarını içeriyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:26 Kaynak: İHA

Polis, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek Toldo ve Effenberg Yılın Futbolcusu Ödülünü Vermek İçin İstanbul'a Geliyor ÖZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin'den Ekrem İmamoğlu'na Anıtkabir Eleştirisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 18:44:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Polisi Suçlulara Göz Açtırmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]