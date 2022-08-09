SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONUNDA 32 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONUNDA 32 KİŞİ YAKALANDI

09.08.2022 09:19
SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONUNDA 32 KİŞİ YAKALANDI

İSTANBUL polisi, Sultangazi'de bazı evlerde yurt dışına gönderilmek için bekletilen kaçak göçmenleri yakalamak için operasyon düzenledi.

İSTANBUL polisi, Sultangazi'de bazı evlerde yurt dışına gönderilmek için bekletilen kaçak göçmenleri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 32 kaçak göçmen Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Sultangazi'de daha önceden belirledikleri adreslerde kalan kaçakz göçmenleri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyona Özel harekat polisleri ve Çevik kuvvet polisleri de destek verdi. Operasyon sırasında yurt dışına gönderilmek üzere adreslerde bekletilen 32 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler tek tek polis otobüslerine bindirildi. Kaçak göçmenler, işlemleri için Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

YORUMLAR
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Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: DHA

Sultangazi, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONUNDA 32 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONUNDA 32 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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