Son Dakika Haberleri: İstanbul polisi, telefonda kendisini 'vali', 'kaymakam' ve 'belediye başkanı' diye tanıtarak...

İstanbul polisi, telefonda kendisini 'vali', 'kaymakam' ve 'belediye başkanı' diye tanıtarak...

1 saat önce

İstanbul polisi, telefonda kendisini 'vali', 'kaymakam' ve 'belediye başkanı' diye tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyon başlattı.

İstanbul polisi, telefonda kendisini 'vali', 'kaymakam' ve 'belediye başkanı' diye tanıtarak..., System.String[]
İstanbul polisi, telefonda kendisini 'vali', 'kaymakam' ve 'belediye başkanı' diye tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyon başlattı. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli yakalanırken, zanlıların 18'i tutuklandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:38 Kaynak: İHA
İstanbul, 3. Sayfa
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