İstanbul polisi, telefonda kendisini 'vali', 'kaymakam' ve 'belediye başkanı' diye tanıtarak...

İstanbul polisi, telefonda kendisini 'vali', 'kaymakam' ve 'belediye başkanı' diye tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyon başlattı.

İstanbul polisi, telefonda kendisini 'vali', 'kaymakam' ve 'belediye başkanı' diye tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyon başlattı. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli yakalanırken, zanlıların 18'i tutuklandı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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