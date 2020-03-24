İstanbul polisinden anonslarla koronavirüs uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul polisinden anonslarla koronavirüs uyarısı - Son Dakika

İstanbul polisinden anonslarla koronavirüs uyarısı

6 saat önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekip araçları İstanbul'un çeşitli noktalarında gezerek vatandaşları koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için uyarmaya devam ediyor.

İstanbul polisinden anonslarla koronavirüs uyarısı, System.String[]
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekip araçları İstanbul'un çeşitli noktalarında gezerek vatandaşları koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için uyarmaya devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkan vatandaşları İstanbul genelinde devriye olarak gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarla uyarıyor. Eminönü, Sultanahmet meydanı, sahiller, çarşı ve mahallelerde devriye olarak gezen polis ekibi araçlarından yapılan anonslarda "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." şeklinde uyarı yapılıyor.


- İstanbul
İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:16 Kaynak: DHA

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