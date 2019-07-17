İSTANBUL POLİSİNDEN 'BİLİŞİM' OPERASYONU
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İstanbul'da 33 ilçede bilişim yoluyla suç işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:39 Kaynak: DHA
'da 33 ilçede bilişim yoluyla suç işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında 3 yıl ve üzerinde kesilmiş hapis cezası bulunan 24 kişi yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevkedilen 23 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz cumartesi günü 33 ilçe de eş zamanlı operasyon yapıldı. 750 polisin katıldığı operasyonda, bilişim yoluyla suç işlemiş ve haklarında tutuklama kararı bulunan 24 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan kişiler arasında, bilişim yoluyla 'Nitelikli dolandırıcılıkö, 'Nitelikli hırsızlıkö, 'Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans oyunları Kanununa Muhalefetö ve 'Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasıö gibi suçlar sebebiyle ceza aldıkları olduğu öğrenildi. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından mahkemeye sevkedilen 24 kişiden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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