İstanbul polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı ziyaretleri - Son Dakika

Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyaran ve bilgi veren polis ekipleri, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri de hatırlatarak broşür dağıttı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri kötü niyetli kullanıp, vatandaşları gerek telefonla arayarak, gerekse ikamet ve iş yerlerine giderek dolandırmaya çalışanları engellemek amacıyla Beyoğlu ve Esenyurt 'ta esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı, iş yerlerini ziyaret ederek uyarılarda bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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