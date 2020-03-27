İstanbul polisinden engelli vatandaşlara işaret diliyle

İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kent genelinde sokağa çıkan vatandaşları uyarmayı sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın tehlikesine rağmen sokağa çıkan vatandaşları kent genelinde devriye gezen araçlardan yapılan anons ile uyarmaya devam ediyor.

Kentte 39 ilçede yapılan anonslarda, "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." ikazı yapılıyor.

İşaret diliyle "evde kal" çağrısı yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve işaret dili eğitimi alan 2 polis memuru, hazırladıkları video ile işitme engelli vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.