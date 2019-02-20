Son Dakika Haberleri: İstanbul Polisinden 'Gizli Kamera' Operasyonu: 521 Parça Cihaz Ele Geçirildi

İstanbul Polisinden 'Gizli Kamera' Operasyonu: 521 Parça Cihaz Ele Geçirildi

51 dakika önce

İstanbul polisinden 'gizli kamera' operasyonu: 521 parça cihaz ele geçirildi Gözlük, küllük ve çakmakta gizli kameraİSTANBUL - Yurda yasa dışı yollarla sokulan gizli kamera emtiasına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 400 bin lirayı bulan 521 kamera, dinleme cihazı, frekans...

İstanbul polisinden 'gizli kamera' operasyonu: 521 parça cihaz ele geçirildi
Gözlük, küllük ve çakmakta gizli kamera

İSTANBUL - Yurda yasa dışı yollarla sokulan gizli kamera emtiasına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 400 bin lirayı bulan 521 kamera, dinleme cihazı, frekans karıştırıcı cihaz ve takip aletleri ele geçirildi.Yapılan operasyonda kalemden, araba anahtarlığına, gözlükten, sigara küllüğüne, parfüm cihazından, çakmak ve masa radyosuna kadar pek çok emtiaya yerleştirilmiş gizli, kamera bulundu.
Alınan bilgilere göre İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen ve kanunen satışı yasak olan gizli kameraların Sultangazi'de bir adreste alenen satıldığını tespit ederek çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmaların ardından 11 Şubat'ta harekete geçen polis, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kalemden, araba anahtarlığına, gözlükten, sigara küllüğüne, parfüm cihazından, çakmak ve masa radyosuna kadar pek çok emtiaya yerleştirilmiş piyasa değeri 400 bin lirayı bulan gizli kamera ele geçirildi. Polisin ele geçirdiği otomobil anahtarından, kol saatine, oda spreyine, kalem, yangın sensörü, kalem ve gözlük şeklindeki gizli kameralar basın mensupları ile paylaşılırken, işletme sahibi Y.T. ise gözaltına alındı.
Operasyonlarda işyeri sahibi Y.T. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:28 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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