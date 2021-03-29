İstanbul polisinden helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

İstanbul polisinden helikopter destekli trafik denetimi

İstanbul polisinden helikopter destekli trafik denetimi Kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı İstanbul'da, helikopter destekli trafik denetimlerinde şerit ihlali yapan, hız sınırını aşan ve emniyet kemeri takmadıkları havadan tespit edilen ağır taşıt ve otomobil sürücülerine ceza yağdı.

İstanbul polisinden helikopter destekli trafik denetimi Kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı İSTANBUL - İstanbul'da, helikopter destekli trafik denetimlerinde şerit ihlali yapan, hız sınırını aşan ve emniyet kemeri takmadıkları havadan tespit edilen ağır taşıt ve otomobil sürücülerine ceza yağdı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi. 26 Mart'ta Anadolu yakası Kocaeli yönünde gerçekleştirilen denetimlerde, 'cep telefonuyla konuşma', 'emniyet kemeri takmama', 'aşırı hız' ve 'hatalı şerit değiştirme' kurallarını ihlal eden ağır taşıt ve otomobil sürücüleri havadan helikopter kameralarıyla görüntülendi. Kural ihlali yapan sürücülerin araç plakaları ise yerdeki ekiplere bildirildi. Polisler, hatalı sürücülere ceza yazdı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetimlerinde 17 araç sürücüsüne toplam 3 bin 610 lira idari para cezası işlemi uygulandığı duyuruldu.

Son Dakika

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti

62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba

Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm

TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor

Tutukluluğu devam eden Melek İpek'ten kızlarına mektup: Özleyince elinizi kalbinize koyun, ben hep oradayım

3 çocuk annesi, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi

Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada

700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor