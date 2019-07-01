Son Dakika Haberleri: İstanbul polisinden ilaç kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
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İstanbul polisinden ilaç kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

1 saat önce

İstanbul polisi tarafından ilaç kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda sağlıksız koşullarda ilaç üretimi yaparak bunları piyasaya süren 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul polisinden ilaç kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı, System.String[]
İstanbul polisi tarafından ilaç kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda sağlıksız koşullarda ilaç üretimi yaparak bunları piyasaya süren 4 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda binlerce ilaç ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç üretimi yaparak bunları piyasaya süren 6 kişilik bir şebekeyi tespit etti. Yaklaşık 4 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen emniyet ekipleri, 19 Haziran'da İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda Zülfikar A. (26), Ali S. (33), Gökberk A. (34) ve Ömer Faruk D. (26) isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda 3 bin 107 adet steroid ilaç, 424 adet hap, 94 adet şırınga, 80 hologram, 11 bin 700 adet ilaç prospektüsü ve ilaç üretiminde kullanılan 15 litre kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra emniyette sorguya alınan şebeke üyeleri, 20 Haziran Perşembe günü adliyeye sevk edildi. Zanlıların tamamı 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:09 Kaynak: İHA
İstanbul, 3. Sayfa
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