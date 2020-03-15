İSTANBUL POLİSİNDEN KAÇAK MAKARON VE NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU (GENİŞ HABER) - Son Dakika

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul ve Tekirdağ 'da yaptıkları operasyonda 45 milyon dal kaçak sigara makaronu ile 130 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen malzemeler 5 kamyona güçlükle sığdırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine dün öğlen saatlerinde İstanbul merkezli Esenyurt ile Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait yerlerde yapılan aramalarda 45 milyon dal kaçak sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

5 KAMYON KAÇAK MAKARON

Kaçakçılık polisinin Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki şüphelilere ait depoya düzenlediği baskında ele geçirilenler 5 kamyona güçlükle sığdırılabildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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