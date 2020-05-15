İstanbul polisinden koronavirüs tedbirleri denetimi - Son Dakika

İstanbul polisinden koronavirüs tedbirleri denetimi

İstanbul'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

İstanbul'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda kentte, berber, kuaför, güzellik merkezi, AVM, pazar yeri, ticari taksiler ile şehir içi ve şehir dışına hareket eden toplu ulaşım araçları denetlendi. Yeşilköy'deki Aqua Florya'ya gelen ekipler, AVM'de tedbirlere uyulup uyulmadığı konusunda inceleme yaptı. AVM girişinde ateş ölçülüp ölçülmediğini, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını, bankların kapatılıp kapatılmadığını kontrol eden ekipler, başta maske ve sosyal mesafe olmak üzere kurallara uyulması yönünde vatandaşları uyardı. Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde denetim noktası kuran polis ekipleri, taksicilere yönelik denetim yaptı. Ekipler, denetimde evrakı eksik olan taksicilere cezai işlem uyguladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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