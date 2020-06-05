İstanbul polisinden koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri bazı ilçelerde esnaf ve vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, vatandaşların mağdur olmalarını engellemek, ülke genelinde koranavirüse karşı alınan tedbirleri kötü niyetli kullanmak isteyen kişilere fırsat vermemek, gerek telefon dolandırıcılığı gerekse vatandaşların ikamet ve iş yerlerine giderek bu hassasiyetten faydalanmak isteyen kötü niyetli kişileri engellemek amacıyla vatandaşları ve esnafı bilgilendirmek için ziyaretler gerçekleştirildi.

Polis ekipleri bu kapsamda Bağcılar, Esenler, Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Ekipler, esnafı ayrıca ürünlerin poşetlenmesi konusunda uyarırken, vatandaşlara gerekmediği sürece sokağa çıkmamaları, maske takmaları ve kurum önlerinde girdikleri sıralarda sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

Çalışmalarda ayrıca esnaf ve vatandaşlar, "Koronavirüse karşı 14 kural" hakkında bilgilendirildi.