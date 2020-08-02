İstanbul polisinden Kurban Bayramı'nda helikopterli denetim - Son Dakika

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde polis ekipleri helikopterle trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Polis ekipleri Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde helikopterle hem trafik hem de asayiş denetimi gerçekleştirdi. İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, havadan gerçekleştirdiği denetimlerine bayramda da devam etti. Helikopterle denetim gerçekleştiren polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgeleri tespit ederek ekiplere bilgi verdi. İstanbul'un tarihi yerlerinden Eminönü ve Ayasofya Camii'nin çevresinde yoğunluk oluştuğu gözlendi. Otoyol Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri de havadan izlendi. Polis helikopteri ile denetimlerin bayram süresince devam edeceği öğrenildi.

(Serdar Ünal/İHA)