İstanbul polisinden kurban pazarındaki besicilere Kovid-19 bilgilendirmesi - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarındaki besicileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, Ataşehir ve Bahçelievler'deki hayvan pazarlarında yaptıkları kontrollerde ellerini sık sık sabunlu suyla yıkamaları, tokalaşma ve sarılma gibi yakın temaslardan kaçınmaları, bulundukları ortamın sık sık havalandırılması, havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmamaları, kıyafetlerini 60-90 derecede deterjanla yıkamaları, mutlaka maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gerektiği konusunda besicilerin dikkatli olmasını istedi.

Hayvan pazarlarında görev yapan vatandaşlara, düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri olduğunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini ileten polis ekibi, öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnu tek kullanımlık mendille kapatmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kurban besicilerini, dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları hususunda da uyaran ekipler, sahte parayı gerçeğinden ayırt etme yöntemlerini anlatarak, alışverişlerini Türk lirası ile yapmalarını, yanlarında ya da kaldıkları yerlerde nakit para bulundurmamalarını söyledi.

Görevliler, daha sonra bilgilendirici broşürleri kurban satıcılarına dağıttı.