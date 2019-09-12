Son Dakika Haberleri: İstanbul polisinden okul çevrelerinde denetim
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İstanbul polisinden okul çevrelerinde denetim

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerindeki denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güvenliği için kentteki tüm okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda tüm ilçelerde, Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla okullarda ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Mobil Okul Timleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Motosikletli Yunus Timleri, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı.

Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.

Mobil Okul Timleri, okulların civarında gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi. Evrakında noksanlık bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul polisinden okul çevrelerinde denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Çalışkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:23 Kaynak: AA
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