Son Dakika Haberleri: İstanbul polisinden okul çevrelerinde denetim (3)
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İstanbul polisinden okul çevrelerinde denetim (3)

24 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla kent genelinde tüm okulların çevresinde genel uygulama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla kent genelinde tüm okulların çevresinde genel uygulama yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki okul çevrelerinde denetim yaptı.

Denetimlere, narkotik ve çocuk şube polislerinin yanı sıra trafik polisi, motosikletli timler, yunuslar, Mobil Okul Timi (MOT) ve narkotik köpeği katıldı.

Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.

Bu kapsamda ekipler, Bakırköy, Zeytinburnu, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy ve diğer ilçelerde denetim gerçekleştirdi.

Emniyet yetkilileri, MOT'un sürekli okul önlerinde denetim yapacağını ve uygulamanın yıl sonuna kadar periyodik çerçevede devam edeceğini ifade etti.

İstanbul polisinden okul çevrelerinde denetim (3)

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:33 Kaynak: AA
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