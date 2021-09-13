İstanbul polisinden Palalı Sabri'nin kurduğu suç örgütüne operasyon - Son Dakika

- İstanbul polisinden Palalı Sabri'nin kurduğu suç örgütüne operasyon

Gece kulüplerinde çalıştırılan ve fuhuşa zorlanan 62 yabancı uyruklu kadın örgütün elinden kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gezi parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhuşa zorladığını tespit etti. Yapılan operasyonda 62 yabancı uyruklu kadın örgütün elinden kurtarılırken, 6 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevliler Gezi parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran ve 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede Beşiktaş ve Beyoğlu'nda örgüt üyelerince işletilen gece kulüplerinde çalıştırılan yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına örgüt üyelerince el konulduğu, zorla çalıştırılan kadınların fuhuşa zorlandığı tespit edildi. Örgütün kadınları kaçmaması için Beyoğlu Talimhane ve Oda Kule civarında kiraladıkları pansiyon odaları, kuaför salonları, marketlerde ikamet sağladığı, gece ise VIP araçlarla çalışacakları gece kulüplerine götürüldüğü belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, dün sabaha karşı belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda firari Sabri Çelebi'nin kardeşi Mehmet Çelebi'nin de

aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Gece kulüplerinde çalıştırılan ve büyük çoğunluğu Fas uyruklu olmak üzere toplam 62 kadın örgütün elinden kurtarıldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.